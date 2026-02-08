Petizione per mantenere tutti i servizi all’ospedale di Gorizia

“Basta impoverire l’ospedale di Gorizia! Non si tocchino urologia, chirurgia e cardiologia”. Questo il titolo della petizione online aperta nel capoluogo isontino nella serata di ieri: in poche ore sono state raggiunte oltre 350 firme. Nel testo della raccolta si legge come “l’assessorato regionale nell’approvazione del piano oncologico regionale ha deciso di trasferire a Trieste gli interventi dell’asportazione della vescica, declassando così l’ospedale di Gorizia e la sua equipe di eccellenza, una delle migliori della regione. Ha anche deciso di trasferire gli interventi per il tumore del colon dalle due sedi di Gorizia e Monfalcone a Trieste. Basta con questo accanimento: Gorizia deve alzare la voce e farsi sentire. Chiediamo – conclude la petizione – al sindaco di difendere l’ospedale”.