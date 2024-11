Lasciate che il Tagliamento scorra libero”, petizione contro il ponte-traversa di Dignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ necessario preservare l’unicità del Tagliamento dalle opere che minacciano la sua integrità. A sostenerlo è una coalizione di associazioni che oggi ha messo in campo la prima di una serie di iniziative pensate in difesa del Re dei Fiumi alpini. WWF, Legambiente, la onlus Lipu e l’associazione Foce del Tagliamento hanno infatti lanciato una petizione in tre lingue sul sito change.org per chiedere di salvare la biodiversità e l’ecosistema del Tagliamento da possibili interventi strutturali impattanti, che ritengono non metterebbero nemmeno in sicurezza la popolazione da possibili alluvioni, come sostenuto da 800 esperti della comunità scientifica internazionale.

Le associazioni, in particolare, chiedono alle istituzioni di rivedere il progetto del ponte-traversa di Dignano-Spilimbergo, con il ritiro della delibera 530 dell’11 aprile scorso, ma – precisano – non sono contrari ad interventi più funzionali per la mitigazione del rischio, come il rafforzamento degli argini nella Bassa o l’innalzamento del pluricentenario Ponte di Dignano, considerato a rischio crollo in caso di inondazione. Soluzioni da condividere con la popolazione e la comunità scientifica, da coniugare con le caratteristiche uniche fiume. “Il Tagliamento – hanno spiegato gli attivisti – è un laboratorio sul futuro”.