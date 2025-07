Giuseppe Petronzi è il nuovo prefetto di Trieste con funzioni di Commissario del Governo per la Regione Friuli Venezia Giulia.

Lo ha deciso il Consiglio dei ministri, nella riunione di ieri sera, 14 luglio, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Per Petronzi, che da maggio 2024 ricopriva l’incarico di commissario del governo per la Provincia di Trento, si tratta di un ritorno in Friuli Venezia Giulia, dove tra il 2018 e il 2020 è stato Questore di Trieste.