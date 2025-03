Petrucco e il no alla ‘Ndrangheta: “Fiducia nelle istituzioni”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La forza, il coraggio e l’integrità dell’ingegner Vittorio Petrucco.

Sono questi i valori dimostrati dal presidente della ICOOP spa di Basiliano, che di fronte a una tangente di 150mila euro imposta dalla ‘ndrangheta, per la commessa acquisita dall’azienda friulana nel 2022 in Calabria, non si è piegato al sopruso della criminalità organizzata.

Ha denunciato il fatto alla Direzione Investigativa Antimafia, ricevendo l’indicazione di fingere di assecondare la richiesta della malavita per consentire le indagini.

Il tutto mantenendo il riserbo con partner e più stretti collaboratori, per non compromettere l’attività della DIA, che così ha portato alla custodia cautelare in carcere per 6 persone.