Piancavallo al buio e senza rete, appello al viceministro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una stagione estiva da quasi tutto esaurito, ma segnata da continui disservizi e disagi che stanno mettendo a dura prova residenti, turisti e commercianti di Piancavallo.

Lo scorso weekend si sono registrati picchi tra le 6 e le 7mila presenze: un afflusso turistico costante, che si ripercuote positivamente sull’economia locale ma che evidenzia anche le forti fragilità delle infrastrutture della zona. I problemi, infatti, non si limitano ai soli weekend di calca, ma si presentano con regolarità anche nei giorni infrasettimanali.

A creare i disagi maggiori, in questo periodo, è l’assenza prolungata di segnale per le reti di telefonia mobile. Le criticità principali riguardano gli utenti Wind ed Iliad, lasciati a lungo completamente isolati: nell’ultimo mese si sono verificate ben 4 interruzioni della rete, con durate che hanno dell’incredibile: la prima volta il disservizio è durato 5 giorni, mentre la seconda ha superato persino una settimana. Nessun problema particolare, invece, per i clienti TIM e Vodafone, i cui ponti hanno continuato a funzionare regolarmente.

Come se non bastasse, proprio ieri sera una parte della località è piombata al buio a causa di un’improvvisa interruzione dell’energia elettrica. Il blackout è stato poi risolto grazie al tempestivo intervento dei tecnici di Hera Luce.

La misura è colma e la questione è ormai di carattere istituzionale. Già in passato l’assessore Andrea Menegoz si era attivato interessando della vicenda la viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, per sollecitare interventi infrastrutturali risolutivi in Piancavallo così com’era stato fatto per la Valcellina.

Visti i nuovi episodi di questi ultimi giorni, Menegoz ha confermato che tornerà nuovamente a sentire la viceministra per pretendere garanzie dai gestori e far luce su una situazione che, nel 2026, non è più tollerabile.