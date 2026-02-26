Piancavallo, record di incidenti ma ambulanza solo nel weekend

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La stagione invernale di Piancavallo sarà ricordata come una delle peggiori sotto il profilo degli incidenti sulla piste da sci e i malori in quota. Le abbondanti nevicate hanno trasformato la meta montana avianese in una delle più gettonate, nel contesto friulano, per quanto riguarda il numero degli afflussi di turisti. Anche – e soprattutto – provenienti dall’estero. Ma c’è un però e riguarda il numero dei soccorsi prestati da personale del 118, croce rossa e carabinieri ai quanti sono caduti in pista, facendosi male, o hanno accusato malori. Tanto che lo Sporting Hotel, più e più volte, è stato trasformato in una sorta di punto di primo soccorso in attesa dell’arrivo del personale sanitario dall’ospedale di Pordenone o con l’elisoccorso. Perché l’ambulanza è operativa, a Piancavallo, nel periodo natalizio e poi soltanto nei weekend. Quando l’afflusso delle persone è maggiore. E la guardia medica, da anni, non c’è più.

L’azienda sanitaria, a questo proposito, non intende apportare, al momento, alcuna modifica.