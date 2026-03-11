Piano Mattei e Africa: a Udine il confronto tra istituzioni, imprese e cooperazione

Il Piano Mattei e il rapporto tra Europa e Africa al centro di una giornata di studio a Udine. Sabato 14 marzo, dalle 9, il Centro di Volontariato Internazionale (CeVi) organizza a Confindustria Udine, nel centro congressi di Torre Santa Maria, un incontro dedicato a opportunità e criticità del progetto italiano per il continente africano.

L’iniziativa intende aprire il dibattito su alcune domande chiave: quale sia il punto di vista dei governi e delle società civili africane sul Piano Mattei e se l’Africa venga realmente considerata un partner o resti un destinatario passivo delle politiche europee.

Tra gli ospiti della giornata figurano il politico e saggista Jean-Léonard Touadi, l’imprenditore friulano Piero Petrucco e il direttore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo Marco Rusconi. Interverrà anche il professore Johnson Uchenna Ozioko della Pontificia Università Urbaniana.

Dopo la sessione introduttiva, la mattinata proseguirà con la tavola rotonda “Luci ed ombre del Piano Mattei”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo della cooperazione, delle istituzioni e delle imprese. Dalle 12 spazio al dibattito aperto al pubblico. L’evento rientra nel festival RenContres ed è organizzato dal CeVi con TimeForAfrica Odv, Medici con l’Africa Cuamm e l’Università di Trieste, con il patrocinio di Confindustria Udine.