Piano oncologico in Terza commisione, le polemiche non si fermano

Il via libera del Cal al Piano oncologico regionale, pur con lo stralcio delle tabelle di sintesi, ha aperto la strada al nuovo documento, ma restano forti le tensioni, non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche all’interno del centrodestra. Il Comune di Gorizia, infatti, ha votato contro.

Il tutto in vista della Terza commissione convocata per mercoledì dal presidente Carlo Bolzonello. E proprio alla commissione si è rivolto il Comitato Salute Pubblica Bene Comune con una lettera, nella quale chiede che si tenga conto soprattutto delle esigenze del malato oncologico, dalla prevenzione al follow-up conclusivo e si coinvolgano le associazioni dei malati. Inoltre il Comitato auspica la necessità di provvedere a costituire in ogni distretto sanitario di un Punto di Accesso per la presa in carico immediata e le certezza dei tempi di attesa e il riconoscimento dell’autonomia organizzativa di Burlo e Cro.