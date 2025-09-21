Piantedosi e Pisani in visita a Gorizia e Pordenone

Doppia visita istituzionale di rilievo domani in Friuli Venezia Giulia. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, domani mattina saranno a Gorizia dove alle 10 è prevista l’inaugurazione della nuova Questura di piazza San Francesco. Al taglio del nastro saranno presenti anche gli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Sebastiano Callari.

Nel pomeriggio, sia Pisani che Piantedosi si recheranno a Pordenone, dove alle 16, in Prefettura, parteciperanno ad una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Una terza tappa impegnerà, infine, Piantedosi a Trieste. Alle 18.30, il ministro sarà atteso nel palazzo della Regione di piazza dell’Unità d’Italia per firmare un Protocollo d’intesa sulla sicurezza. All’incontro parteciperanno il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, le prefetture regionali e il presidente dell’Anci regionale Dorino Favot.