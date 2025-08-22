Piazza Garibaldi e non solo: emergono nuovi giacigli a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le nuove panchine di Piazza Garibaldi trasformate in letti di fortuna: alcune persone sono state viste sdraiate davanti alla scuola media Manzoni, alimentando le critiche sull’efficacia della riqualificazione voluta dall’amministrazione De Toni. A intervenire è l’ex vicesindaco Loris Michelini, che ha ribadito di non apprezzare il nuovo assetto della piazza e i suoi arredi, ritenuti poco funzionali. Michelini ha parlato del rischio che l’area, anziché luogo di incontro e socialità, finisca per diventare un dormitorio a cielo aperto.

(video intervista Loris Michelini consigliere comunale di Udine)

E il problema non riguarda solo Piazza Garibaldi: dalla chat “Udine Sicura” arrivano infatti immagini e segnalazioni di nuovi giacigli sotto i pini del giardino Pascoli e nell’area verde del parco Moretti.