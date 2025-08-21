Piazza Garibaldi: panchine utilizzate come letti

0
Sedute utilizzate come letti sui quali stravaccarsi e poltrire. E’ quanto immortalato questo pomeriggio dal consigliere comunale di Udine Michele Zanolla in Piazza Garibaldi.
Approfittando delle larghe panchine presenti davanti alla scuola media Manzoni, due persone sono state fotografate dal consigliere di Identità Civica mentre dormivano comodamente sui nuovi arredi. Una scena di degrado, che torna ad animare la discussione sul futuro di Piazza Garibaldi, pedonalizzata dallo scorso settembre dalla Giunta De Toni.