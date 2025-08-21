  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
BUSINESS FVG
giovedì 21 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Friuli Doc, dopo le polemiche interviene Confcommercio: "Serve collaborazione"
Piazza Garibaldi: panchine utilizzate come letti
Avvocato annegato in mare, indagato bagnino di Caorle
Malore mentre è in acqua, muore a 36 anni a Lignano
Scandalo social: su Facebook foto intime di donne senza consenso
Tolmezzo, calci al comandante della Polizia locale: arrestato
Passo Monte Croce Carnico, chiesta ad Anas l'apertura h24 fino al...
Code al Lisert, autotrasportatori in ginocchio: la FAI chiede soluzioni urgenti
Forze di polizia all'osso, sicurezza affidata ai vigili: "E' troppo rischioso"
Mentre è in vacanza, l'app lo avvisa dei ladri in casa:...
BUSINESS FVG


Cronaca

Piazza Garibaldi: panchine utilizzate come letti

Due persone hanno approfittato del nuovo arredo pubblico
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Sedute utilizzate come letti sui quali stravaccarsi e poltrire. E’ quanto immortalato questo pomeriggio dal consigliere comunale di Udine Michele Zanolla in Piazza Garibaldi.

Approfittando delle larghe panchine presenti davanti alla scuola media Manzoni, due persone sono state fotografate dal consigliere di Identità Civica mentre dormivano comodamente sui nuovi arredi. Una scena di degrado, che torna ad animare la discussione sul futuro di Piazza Garibaldi, pedonalizzata dallo scorso settembre dalla Giunta De Toni.  

