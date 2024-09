GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La pedonalizzazione di Piazza Garibaldi a Udine divide i cittadini. Piace la novità degli arredi e dei giochi per i bambini per renderla più viva con le famiglie e chi ha paura che senza il via vai di auto possa diventare una nuova piazza di spaccio. E il problema dei parcheggi rimane.