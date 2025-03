Piazza Libertà accessibile, installate due nuove pedane mobili

Il Comune di Udine ha installato oggi due nuove pedane mobili nel cuore della città, migliorando così l’accessibilità al terrapieno di Piazza Libertà, una delle piazze più rappresentative del capoluogo friulano. L’intervento, realizzato dagli uffici tecnici comunali, ha l’obiettivo di rendere più fruibile l’area a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, con problemi di deambulazione, coloro che utilizzano passeggini o devono trasportare materiali per le numerose attività che si svolgono sulla piazza rialzata.

Le installazioni, seppur temporanee, segnano un passo significativo verso un accesso più funzionale. “L’intento dell’Amministrazione”, dichiara l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol, “è quello di rendere accessibile il plateatico in maniera definitiva. Il percorso è già avviato con la Soprintendenza e porterà a una soluzione a lungo termine. Nel frattempo, però, è corretto che tutti possano salire sul terrapieno, indipendentemente dalle loro esigenze di mobilità”.

Le due pedane, collocate in corrispondenza della storica scalinata, sono state progettate per migliorare la fruibilità del terrapieno e facilitare l’accesso anche agli operatori. Pur non avendo ancora i requisiti in termini di pendenza per un utilizzo definitivo, rappresentano una soluzione transitoria in attesa di un accordo con la Soprintendenza per individuare l’opzione migliore a lungo termine.

Questo intervento rientra in un piano più ampio volto a garantire una città sempre più accessibile e inclusiva, ponendo l’attenzione sulle esigenze di tutti i cittadini e migliorando la vivibilità degli spazi pubblici.