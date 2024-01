Piazza Matteotti, abbattuto il crocifisso della chiesa di San Giacomo Apostolo

Incredulità e curiosità questa mattina nel centro del capoluogo friulano: il crocifisso posto davanti alla chiesa di San Giacomo Apostolo, in piazza Matteotti, è stato abbattuto. E’ il secondo manufatto a finire a terra in pochi mesi nel centro di Udine, dopo la statua di Carlo Sgorlon, abbattuta lo scorso 15 maggio in piazza Marconi durante le giornate della 94° adunata degli Alpini. Allora era stato un camion in manovra a far crollare la statua. Lo stesso pare essere successo questa mattina alle 9: un mezzo in retromarcia ha abbattuto il crocifisso. L’area è stata transennata e ora è pellegrinaggio di cittadini e curiosi. (foto Giancarlo Virgilio)

