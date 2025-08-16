Piazza Primo Maggio fulcro di Friuli Doc

GUARDA IL VIDEO Negli occhi di tanti appassionati di calcio ci sono ancora le emozioni tramesse dai tanti tifosi del Tottenham che in piazza Primo Maggio avevano animato il pre-partita della Supercoppa europea, ma archiviato l’evento-Uefa di mercoledì il salotto udinese ai piedi del castello guarda già alla ritrovata centralità nella prossima edizione di Friuli Doc, in programma tra l’11 ed il 14 settembre prossimi. Si, perché piazza Primo Maggio ospiterà il Villaggio dello Sport in occasione della kermesse enogastronomica udinese: previsti inoltre ricchi menu per diversi palati, con piatti che varieranno tra mare, montagna e proposte vegetariane. E l’edizione 2025 di Friuli Doc, coinvolgendo piazza Primo Maggio, avrà un’ampiezza pari a cinque stadi di calcio, con oltre 33 mila metri quadrati nei quali la manifestazione proporrà anche intrattenimento e laboratori per bambini.