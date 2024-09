In Piazza San Pietro il Presepe donato da Grado: sarà ambientato in laguna

Quest’anno, il presepe allestito in Piazza San Pietro per le festività natalizie sarà donato dalla città di Grado, in provincia di Gorizia. A completare la scena, un maestoso abete rosso di 29 metri proveniente da Ledro, nel Trentino.

La cerimonia di inaugurazione, prevista per sabato 7 dicembre alle ore 17:00, sarà presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, alla presenza di suor Raffaella Petrini. La mattina dello stesso giorno, Papa Francesco terrà un’udienza speciale. Il presepe, ambientato nella caratteristica laguna gradese, rappresenta la Natività all’interno di un casone, tipica abitazione in canne dei pescatori locali. L’abete, selezionato secondo criteri di sostenibilità, è stato scelto in linea con le richieste del Vaticano.