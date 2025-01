Piazza Transalpina è pronta, giovedì l’inaugurazione

I lavori di riqualificazione sono durati quasi un anno, anche a causa dei diversi ordigni bellici ritrovati in zona e capaci di rallentare le operazioni di messa a nuovo, ma adesso ci siamo: piazza Transalpina è pronta per ospitare gli eventi di Go 2025, a partire dalla cerimonia d’inaugurazione prevista per l’8 febbraio proprio nel salotto a metà tra Italia e Slovenia alla presenza dei due presidenti Sergio Mattarella e Nataša Pirc Musar. Il taglio del nastro della nuova Transalpina è in programma giovedì 30 gennaio alle 13.30: a presenziare saranno, oltre ai sindaci di Nova Gorica e Gorizia Samo Turel e Rodolfo Ziberna, anche i ministri sloveni per la coesione, sviluppo regionale e delle risorse naturali, oltre a esponenti della Regione Friuli Venezia Giulia. La nuova piazza Transalpina sarà pedonale, vedrà la presenza di panchine e manterrà ai propri lati spazi verdi e quella linea di demarcazione che un tempo rappresentava la cortina di ferro, oggi finalmente solo un lontano ricordo.