GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Udine i commercianti di Piazza XX settembre stanno soffrendo, sempre deserta, temono che la pedonalizzazione di Piazza Garibaldi possa peggiorare la situazione. Chi lavora da anni in quella piazza propone un parcheggio come nelle grandi città per risollevare commercio e turismo.

Su questo e altri temi dedicati alla città appuntamento questa sera dalle 21 con Elettroshock dove verranno proposte le interviste integrali ai commercianti.