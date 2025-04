Piazzale Casa Rossa a Gorizia pronto per il Giro d’Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà un vero e proprio salotto d’ingresso per chi entrerà dalla Slovenia, e sarà disponibile per la cittadinanza entro il prossimo 24 maggio. Parliamo del piazzale di Casa Rossa a Gorizia, i cui lavori di riqualificazione sono in corso in questi mesi per dare un nuovo volto all’area. Non più un anonimo parcheggio, come era fino a poco tempo fa, ma un sito che abbinerà la possibilità di posteggiare l’auto a quella di usufruire di percorsi ciclopedonali, e non mancheranno gli spazi verdi.

SARAH FILISETTI

C’è grande attesa inoltre per l’opera artistica che darà ulteriore lustro all’area.

SARAH FILISETTI

L’investimento per la riqualificazione del piazzale di Casa Rossa ammonta in tutto a circa 3 milioni e trecentomila euro.