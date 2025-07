Piazzale della stazione ferroviaria, al via i lavori di sistemazione

Sistemazione del piazzale della stazione ferroviaria di Udine: fase uno ai nastri di partenza. Aprirà domani a partire dalle 8 il cantiere per la riqualificazione del tratto di viale Europa Unita all’incrocio con via Roma. I lavori, per i quali Palazzo D’Aronco ha messo a disposizione 330mila euro, riguarderanno inizialmente il lato sud della strada, ovvero quello verso i binari ferroviari e dureranno fino al 10 agosto. Tre giorni di pausa, poi via alla fase 2: il cantiere si sposterà sul lato nord, verso il centro cittadino. La sistemazione dovrebbe terminare entro il 13 settembre.

Diverse le modifiche alla viabilità, che inevitabilmente rallenteranno al traffico. Le corsie di viale Europa Unita saranno ristrette con delineatori flessibili e sarà imposto il limite di velocità di 10 chilometri all’ora. Sosta vietata, pena la rimozione coatta, nel lato sud, dal parcheggio delle biciclette fino a piazzale D’Annunzio. e nel lato nord dall’intersezione con via Roma fino all’ingresso dell’autostazione.

Dal 13 agosto, quando comincerà la fase due, in via Roma saranno istituiti il divieto di transito nel primo tratto e il divieto di fermata fino a via Battistig. Resteranno la sosta vietata nel lato nord di viale Europa Unita, il limite di velocità e il restringimento della carreggiata. Durante l’apertura del cantiere, il trasporto pubblico locale, sia urbano, sia extraurbano, non subirà modifiche.