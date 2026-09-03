Picchia il padre e si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Violenta lite familiare ieri sera a Majano, dove un 34enne è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari sono intervenuti in un’abitazione per placare un alterco durante il quale il giovane aveva percosso il padre. All’arrivo dei militari, il 34enne ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e minaccioso, arrivando ad aggredire fisicamente gli stessi carabinieri prima di essere bloccato e condotto in camera di sicurezza. Giudicato con rito direttissimo, il 34enne è stato rimesso in libertà con la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il genitore, accompagnato in ospedale per le cure del caso, se la caverà con pochi giorni di prognosi.