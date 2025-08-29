  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
venerdì 29 Agosto 2025
Cronaca

Picchia la madre, in casa trovati pugnale e tagliacarte: 60enne allontanato

Dopo la denuncia presentata da un'amica (di lei) in Questura
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

“Aiutate la mia amica: viene picchiata dal figlio”. Una donna si è presentata ieri, in Questura a Udine, chiedendo aiuto. Ha raccontato agli agenti delle violenze domestiche che una sua amica era costretta a subire da parte del figlio sessantenne, giunta dalla Francia in Italia qualche giorno prima.

Immediati gli accertamenti, che hanno portato i poliziotti a perquisire l’abitazione: all’interno è stato trovato il figlio, già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. Sono stati rinvenuti un pugnale, che lo stesso uomo utilizzava per minacciare la madre, ed un tagliacarte con il quale aveva minacciato anche l’amica della madre.

Le armi sono state sequestrate e il 60enne denunciato per minacce aggravate, violazione di domicilio, violenza privata e detenzione abusiva di arma. Il questore ha emesso nei suoi confronti, in via d’urgenza, il provvedimento dell’ammonimento per violenza domestica; quindi è stato allontanato dall’abitazione.

