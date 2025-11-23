Picchia l’autista del bus, ennesima aggressione a Trieste

Due pugni in faccia prima di scappare. Un altro autista della Trieste Trasporti è stato picchiato da un giovane che, di lì a poco, sarebbe sceso dal mezzo. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio in piazza dell’Ospitale nel capoluogo giuliano. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha verbalizzato l’accaduto e raccolto testimonianze. “Gli autisti sono troppo spesso da soli, anche in orari e zone particolarmente sensibili. Assieme alle altre sigle sindacali – promette Antonio Pittelli della Cisl – chiederemo un incontro urgente sia alla Prefettura che alla Regione”.