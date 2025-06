Picchia e minaccia anziani e ragazzi, arrestato aggressore seriale a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stato arrestato e assicurato alla giustizia un cittadino italiano che per diversi giorni ha seminato il panico a Udine, picchiando e minacciando senza motivo diversi passanti, tra i quali ragazzi e anziani. Le aggressioni si sono concentrate negli ultimi giorni tra il Parco di Cemento e Piazza Primo Maggio.

Tra il 2 e il 4 giugno, una coppia di anziani era finita in pronto soccorso dopo essere stata brutalmente percossa nell’area verde Ardito Desio. Nella stessa area, il giorno precedente, anche un altro passante aveva rimediato un occhio nero senza alcun motivo, vittima dello stesso individuo. Non solo, poche ore prima, l’aggressore era stato segnalato anche per aver malmenato due ragazzi in Piazza Primo Maggio.

La scia di violenza è proseguita: qualche giorno dopo, sempre al Parco di Cemento di San Domenico, l’uomo è stato identificato mentre inveiva e minacciava una persona con un mattone. Il giorno seguente, è stato invece segnalato per aver inseguito alcuni passanti impugnando un bastone.

Nonostante la sua pericolosa condotta, le numerose denunce per lesioni e minacce e il divieto di dimora in città, l’individuo continuava a circolare liberamente a Udine reiterando le violenze. Proprio le ripetute violazioni alla misura cautelare avvenute senza autorizzazione, hanno permesso alla Squadra Volante della Questura di raccogliere le prove necessarie per aggravare la posizione dell’uomo irruento, consentendo la trasformazione del Divieto di Dimora in Custodia cautelare in carcere.