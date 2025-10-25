Picchiata dal marito, arrivano i carabinieri: calci e pugni, in due all’ospedale

Quattro carabinieri per cercare di calmare un uomo di 42 anni che ieri notte, in stato di alterazione, si era scagliato contro la moglie, coetanea, picchiandola. Un intervento delicato, che ha richiesto rapidità ma soprattutto professionalità e determinazione. Il bilancio finale parla di due militari, in forza al Radiomobile di Cividale, finiti all’ospedale: un vicebrigadiere e un appuntato hanno riportato ferite guaribili in dieci giorni. Illesi invece i colleghi della stazione di Torreano.

Il 42enne, invece, è stato arrestato. E’ accusato di resistenza a pubblico ufficiale, violenza domestica e lesioni personali. L’episodio si è verificato a Tricesimo dove i carabinieri sono intervenuti, in un’abitazione, nel cuore della notte, chiamati dalla stessa donna che diceva di essere stata picchiata dal marito. Al loro arrivo i militari hanno dovuto fare i conti con le intemperanze dell’uomo che, durante le procedure di identificazione, si è scagliato contro di loro. Sono volati calci e pugni, fino a quando è stato immobilizzato ed ammanettato. Una volta condotto in caserma, ha continuato ad insultare e a minacciare i carabinieri.

La moglie, che nel frattempo era stata assistita da personale del 118, è stata condotta all’ospedale di Udine. La prognosi è di quindici giorni.