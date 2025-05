Picchiata selvaggiamente dal compagno, 46enne in gravi condizioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I carabinieri l’hanno trovata in casa in condizioni di semicoscienza dopo che il compagno l’aveva picchiata selvaggiamente. La donna, di 46 anni, è stata portata all’ospedale di Udine, dove è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia semintensiva per un grave trauma cranico. L’uomo, un italiano di 45 anni che si trovava in detenzione domiciliare per reati ai danni della precedente compagna, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni gravi o gravissime.

Tutto è accaduto nella giornata di ieri in una località del Medio Friuli. A lanciare l’allarme è stata la madre della vittima, che aveva sentito trambusto provenire dalla vicina abitazione della coppia. I carabinieri sono così entrati in casa, dove hanno trovato la donna in gravi condizioni, tutto a soqquadro e diverse tracce ematiche sparse nelle stanze. Sul posto sono giunti i sanitari, che hanno preso in carico la 46enne, sul cui corpo sono state rilevate numerose ecchimosi risalenti ad alcuni giorni prima. La donna è stata quindi ricoverata al Santa Maria della Misericordia.

I militari hanno infine arrestato l’uomo, che stava scontando ai domiciliari una condanna per maltrattamenti ai danni della precedente compagna per fatti risalenti al 2015. Oggi il gup di Udine Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto per il 45enne la misura cautelare in carcere.

“Il mio assistito – ha detto il difensore del 45enne, l’avvocato Luciano Rizzo del Foro di Pordenone – si è avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere con più precisione le imputazioni”.