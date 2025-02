Picchiati e derubati dal branco: arrestati due minorenni

Picchiati e rapinati. Erano in una zona isolata di Aviano, un quindicenne e un diciottenne, quando sono stati presi a calci e pugni da un gruppetto di cinque persone. Uno di loro, tra l’altro, ha ricevuto una bottigliata in testa. Ma non è finita, perché entrambi sono stati derubati dei telefoni cellulari, dei soldi, di alcuni effetti personali e, nel caso del 18enne, anche delle scarpe che indossava.

Un’aggressione feroce, tanto che i due giovani, che hanno riportato lesioni varie soprattutto al volto, sono dovuti ricorrere alle cure mediche all’ospedale di Pordenone.

Immediatamente sono scattate le indagini. I carabinieri della stazione di Aviano hanno eseguito un sopralluogo nell’area dell’aggressione, sequestrando la bottiglia, ancora sporca di sangue, utilizzata per colpire una delle due vittime. Poi hanno acquisito le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza di alcune abitazioni nelle vicinanze. E, dopo aver ascoltato le vittime, hanno individuato due degli autori della rapina: entrambi sono minorenni. Segnalati alla Procura dei minori di Trieste, sono accusati di rapina aggravata. Entrambi sono stati condotti in due istituti per minori.