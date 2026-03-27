Picchiato a sangue in Borgo Stazione: due contro uno ripresi in un video

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Faccia a terra, stordito e con il volto coperto di sangue: così è stato trovato sabato scorso, a Udine, un uomo in via Dante, in Borgo Stazione, a pochi metri dalla scuola elementare Dante Alighieri e dall’Agenzia delle Entrate.

Coinvolti tre giovani stranieri, due contro uno, molto probabilmente tutti afghani. Il ferimento è stato documentato in un video diventato virale nelle ultime ore. A riportare le ferite più gravi è stato l’uomo a petto nudo ripreso nelle immagini, con lacerazioni al volto, alle mani e alle braccia.

Testimoni hanno subito allertato la polizia, ma gli aggressori sono fuggiti prima dell’arrivo delle Volanti. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Udine e dimessa con 20 giorni di prognosi.

Al momento non sono noti i motivi della violenza, avvenuta fortunatamente senza armi. Non è escluso che dietro alla zuffa possano esserci questioni legate allo spaccio. Le indagini della polizia proseguono per identificare i responsabili.