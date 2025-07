Picchiato e derubato del telefonino da un coetaneo conosciuto poco prima

Una conoscenza finita male. Con una rapina. E’ successo ieri notte, a Povoletto. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Radiomobile di Udine e quelli della stazione di Remanzacco.

Un episodio dai contorni ancora da chiarire. Al momento, infatti, non ci sono grossi elementi. Se non la testimonianza di un giovane, che ha detto di essere stato picchiato e derubato, e le immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero non solo confermare l’accaduto ma anche dare un volto al rapinatore che è fuggito.

I due si erano conosciuti qualche ora prima. Quella che sarebbe potuta diventare un’amicizia, invece, si è trasformata in un dramma. La vittima è un giovane marocchino; quello che avrebbe commesso la rapina è un coetaneo. Stavano parlando tranquillamento quando, all’improvviso, il ragazzo straniero è stato preso a calci e pugni. Obiettivo ero quello di rubargli lo smartphone.

Quando il giovane si è ripreso dallo shock, l’altro ormai era già scappato. Facendo perdere le tracce. Sul fatto, come detto, indagano i carabinieri.