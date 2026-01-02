Picco dell’influenza, pronto soccorso sotto pressione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il picco dei contagi da influenza è arrivato in Friuli Venezia Giulia. Tutto come da previsioni, verrebbe da dire, con il pronto soccorso degli ospedali di Pordenone e San Vito al Tagliamento, così come le guardie mediche attive sul territorio del Friuli Occidentale, che durante il periodo delle festività natalizie hanno dovuto fare i conti con un incremento significativo degli accessi da parte di pazienti che presentavano sintomi anche aggressivi. Come febbre alta, tosse e dolori muscolari.

E’ il quadro della situazione, dal punto di vista sanitario, tracciato da Laura De Santi, direttore del pronto soccorso e della medicina d’urgenza di Asfo. Che tradotto significa: un’attività tra le corsie dell’ospedale incrementata – e non di poco – rispetto alla media annuale. Tuttavia – è questo il dato positivo – non sono state registrate particolari problematiche tra le fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno.

E’ l’influenza stagionale, tuttavia, a tenere sotto pressione i reparti ospedalieri. Con la direzione che, di fronte ad un crescendo di accessi (passati prevalentemente attraverso il pronto soccorso), ha dovuto sacrificare posti letti nei reparti di medicina e otorinolaringoiatria per ospitare i ricoverati più gravi con sintomi influenzali. A ciò si aggiunge la carenza di personale medico ed infermieristico, con i sanitari in servizio che sono stati chiamati, negli ultimi giorni, a cimentarsi in turni di lavoro piuttosto pesanti.