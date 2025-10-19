  • Aiello del Friuli
domenica 19 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Grotta di Villanova: cento anni di storia tra scoperta, lavoro e...
Posa della prima pietra della nuova Rsa Sereni Orizzonti a Monfalcone
‘Piccoli’ anniversari: il nido SacheBurache compie 25 anni
Il Carnera aspetta i vice campioni d’Italia, stasera la sfida tra...
Un Ulivo della pace in piazzale Casa Rossa a Gorizia
Sanità, in regione si resta più a lungo in ospedale
Barista picchiato e rapinato, finisce in ospedale
Jonathan Milan trionfa nella Terra del Sol Levante
Codroipo, inaugurata la Fiera di San Simone: tradizione, comunità e identità
Ultimi giorni di sole: in tanti all’aperto prima dell’arrivo della pioggia
‘Piccoli’ anniversari: il nido SacheBurache compie 25 anni

L'anniversario è stato festeggiato stamani dai bimbi, dalle famiglie e dal personale comunale
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Il nido d’infanzia SacheBurache di Baldasseria Media a Udine spegne 25 candeline. L’anniversario è stato festeggiato stamani dai bimbi, dalle famiglie e dal personale comunale, assieme al sindaco Alberto Felice De Toni e all’assessore all’istruzione Federico Pirone. Un’occasione per parlare dei diritti fondamentali dei più piccoli, ovvero a crescere in tranquillità, divertirsi, apprendere e costruire relazioni autentiche.

“Il Comune – ha detto De Toni – sta investendo per ampliare e migliorare i servizi educativi e di sostegno alle famiglie. Il valore del SacheBurache è straordinario: rappresenta una città che crede nel futuro, partendo dai suoi bambini”.

