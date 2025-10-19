‘Piccoli’ anniversari: il nido SacheBurache compie 25 anni

Il nido d’infanzia SacheBurache di Baldasseria Media a Udine spegne 25 candeline. L’anniversario è stato festeggiato stamani dai bimbi, dalle famiglie e dal personale comunale, assieme al sindaco Alberto Felice De Toni e all’assessore all’istruzione Federico Pirone. Un’occasione per parlare dei diritti fondamentali dei più piccoli, ovvero a crescere in tranquillità, divertirsi, apprendere e costruire relazioni autentiche.

“Il Comune – ha detto De Toni – sta investendo per ampliare e migliorare i servizi educativi e di sostegno alle famiglie. Il valore del SacheBurache è straordinario: rappresenta una città che crede nel futuro, partendo dai suoi bambini”.