A tutta racchetta! Il Pickleball è sbarcato a Udine nord

Il Pickleball è sbarcato a Udine nord. Più precisamente a Tavagnacco, accanto alla parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Molin Nuovo.

Si tratta di uno sport molto praticato negli States, con numeri addirittura superiori a quelli del paddle. Si tratta di uno sport per tutte le età, dinamico e sociale.

Grazie ad un’iniziativa partita dal basso, chiunque potrà giocare o imparare a giocare sui due campi allestiti in via Cividina. Tutto questo gratuitamente. Basterà inquadrare i qrcode per imparare le regole e aprire una cassapanca che custodisce reti e racchette.

Dopo 8 mesi di ricerche tra i comuni dell’hinterland udinese di un piazzale dove poter allestire i due campi, ad accettare la proposta dell’udinese Davide Nonino è stato Don Roman Pelo, convinto che si possa fare qualcosa per la comunità senza chiedere nulla in cambio.

I campi sono già in funzione, ma sabato 2 novembre, alle 15, avverrà l’inaugurazione ufficiale con un primo torneo aperto a tutti i curiosi. Tutto ciò in attesa del torneo regionale che sarà organizzato ai Rizzi l’8 dicembre.