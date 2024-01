13 nuove pietre di inciampo a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il timore di una nuova ondata di antisemitismo, la paura di non poter vivere una vita normale. Erano questi timori i convitati di pietra presente alla posa di 13 pietre di inciampo a Trieste, realizzate da Gunter Demnig, per ricordare le vittime della Shoah alla presenza del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dei rappresentanti della comunità ebraica. «C’è un aumento dell’antisemitismo, e dobbiamo dirlo con chiarezza, – ha esordito Fedriga – anche in terra europea. Quando sento notizie di cittadini di religione ebraica che hanno paura di camminare con la kippah nella loro città, ci dovrebbe essere una sollevazione di tutte le componenti democratiche, per dire che stiamo perdendo pezzi di democrazia e di libertà nel nostro continente e nei nostri Paesi». Il presidente ha poi sottolineato come «non possiamo permettere di vivere in un Paese in cui la gente ha paura di professare la propria fede, non possiamo permettere che l’Italia diventi questo, come abbiamo visto in Francia». Alessandro Salonichio, presidente della comunità ebraica, ha aggiunto che «questa edizione è per noi particolarmente significativa, per la recrudescenza degli effetti di antisemitismo che negli ultimi mesi sono accresciuti. Come comunità ebraica siamo molto preoccupati per questo fenomeno».