Pietro Signoriello si prepara a salutare Trieste, sarà Prefetto di Catania

Pietro Signoriello si prepara a lasciare Trieste, per assumere l’incarico di Prefetto a Catania. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.

Signoriello ha assunto l’incarico di Prefetto di Trieste e commissario del Governo in Friuli Venezia Giulia il 9 gennaio 2023.

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione regionale e della comunità il prefetto Signoriello – ha detto il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga – per questi anni di impegno a Trieste e per il Friuli Venezia Giulia, sempre guidati da una profonda esperienza professionale e spirito di servizio, e gli auguro buon lavoro per il prossimo incarico a Catania”.