Pignarûi a rischio per maltempo, ma si lavora lo stesso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pignarûl si pignarûl no a pochi giorni dall’accensione delle pire epifaniche in regione c’è il rischio che le previsioni del tempo condizioni gli organizzatori a dover annullare i tradizionali falò epifanici. Da giovedì 4 a sabato 6 gennaio, a Tarcento, avrà luogo l’Epifania Tarcentina, una tradizione che da anni porta migliaia di persone attorno al fuoco. Ma già da oggi la Pro loco si riunirà in Comune con il primo cittadino per prendere una decisione, ma al momento proseguono i lavori per l’allestimento del Pignarûl Grant che potrebbe essere acceso anche in caso di pioggia. Anche in altri comuni, come per esempio Remanzacco, Aquileia, Lignano, Latisana, Pagnacco stanno preparano le pire epifaniche, con la speranza che le previsioni di freddo e pioggia previste nel week end possano cambiare.