Pignarûl Grant di Tarcento, il Vecchio Venerando: sarà un 2025 faticoso

Riti popolari e cerimonie religiose di origini antiche caratterizzano l’Epifania in Friuli, momento particolarmente sentito dalle comunità del territorio. Dalla montagna al mare, si svolgono manifestazioni e riti propiziatori. Uno dei momenti più attesi è quello del Pignarûl Grant acceso sul Colle di Coia, a Tarcento. Il fuoco dei fuochi epifanici al quale ci si affida per interpretare come sarà il 2025 appena iniziato. Secondo il Vecchio Venerando, al secolo Giordano Marsiglio, che legge le lingue di fuoco e le faville sarà un anno difficile ma non troppo. Il fumo infatti è andato verso sud. “Quello che abbiamo – ha spiegato il saggio – dobbiamo tenerlo da conto. Servirà essere previdenti e contrastare le difficoltà economiche con attenzione, con il senso di comunità”.

Nel video il collegamento televisivo del Telegiornale di Telefriuli.