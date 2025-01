Pignarûi al via, cresce l’allarme per le polveri sottili

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Al calar del sole, nel tardo pomeriggio saranno accesi i primi fuochi epifanici del Friuli Venezia Giulia. Il dato complessivo dei tradizionali falò propiziatori che saranno accesi tra oggi e domani in regione dovrebbe sfioreare i trecento, più di uno per Comune. Solo Pozzuolo del Friuli, tanto per citare un esempio, conta ben quattro accensioni tra Zugliano, Cargnacco e Sammardenchia. Insomma, un numero impressionante di cataste pronte a essere incendiate, che dimostra l’attaccamento del territorio ad uno dei più antichi riti friulani, le cui origini pagane si perdono oltre la notte dei tempi, quando si adorava la divinità protoceltica Beleno.

Il Pignarûl, chiamato Panevin nel Friuli occidentale, o Foghera nella Bassa, è un momento conviviale che porta la comunità a riunirsi, scaldarsi e a volte a ballare attorno al fuoco, sorseggiando del buon vin brulè. Fondamentale, però, è osservare la direzione del fumo che fuoriesce dalla pira di fuoco, un’indicazione che aiuta a capire se l’anno appena iniziato sarà buono o cattivo.

[Come recita un antico proverbio friulano: “se il fum al va a soreli a mont, cjape il sac e va pal mont; se il fum invezit al va de bande di soreli jevât, cjape il sac e va al marcjât” (ovvero, “se il fumo va a occidente, prendi il sacco e va per il mondo; se il fumo invece va a oriente, prendi il sacco e va al mercato”)].

Proprio l’enorme quantità di fumo che sarà spirgionata in questi due giorni dai fuochi epifanici preoccupa l’Associazione dei Medici per l’ambiente del Friuli Venezia Giulia, in apprensione per la qualità dell’aria appesantita da poleveri sottili e ultrasottili. Attraverso una nota stampa, il presidente Mario Canciani ricorda come l’inquinamento atmosferico sia ormai riconosciuto come una delle principali cause di malattie respiratorie, tumorali e cardiovascolari. “Con i valori d’inquinamento attuali – ricorda Canciani – , a Udine ogni giorno abbiamo 2 decessi imputabili principalmente a polveri sottili e biossido di azoto. Il problema – sottolinea il presidente di Isde – si pone soprattutto nei giorni dell’Epifania, quando gli sforamenti raggiungeranno quote elevate”.