Pimmobiliare: crack da 25 milioni di euro, in due a giudizio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il gup di Udine Mariarosa Persico ha rinviato a giudizio l’immobiliarista Fabrizio Paulin, di 61 anni, e Bruno Bonelli, di 73, entrambi di Udine, per il reato di bancarotta fraudolenta in relazione al crack di Pimmobiliare srl da quasi 25 milioni di euro, 23 dei quali di debiti tributari.

La società fu posta in liquidazione volontaria nel 2014 e dichiarata in stato di liquidazione giudiziale nel 2023.

Secondo l’accusa principale, Paulin – in veste di amministratore unico della società fino al 2014 e poi di liquidatore fino al 2018 – e Bonelli – liquidatore dal 2018 – causarono il dissesto della società e lo aggravarono non chiedendo l’apertura della liquidazione giudiziale nonostante la Pimmobiliare fosse in crisi fin dal 2011.

Al centro delle difficoltà societarie, il debito tributario da 12 milioni di euro, quasi raddoppiato negli anni successivi, legato all’attività di acquisto e cessione di crediti ‘pro soluto’ provenienti da vari istituti bancari, svolta tra il 2002 e il 2006 in modo occulto e senza autorizzazioni, anche mediante operazioni di abusiva intermediazione finanziaria.

I due imputati sono difesi rispettivamente dagli avvocati Maurizio Miculan e Filippo Capomacchia. La prima udienza è stata fissata per il 7 luglio.