Pintaudi cresce con Friulia: 1,2 milioni di investimento

Pintaudi, società specializzata nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti da forno, con sede a Trieste e controllata dalla holding Polo del Gusto, presieduta da Riccardo Illy, annuncia l’ingresso di Friulia nel proprio capitale. L’accordo rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita e di consolidamento industriale dell’azienda.

L’operazione ha un valore complessivo di 1,2 milioni di euro, di cui 700 mila euro sotto forma di finanziamento e 500 mila euro tramite aumento di capitale per una partecipazione del 35%.

L’intervento è finalizzato a sostenere un ambizioso programma di sviluppo e gli investimenti necessari per soddisfare la crescente domanda dei prodotti Pintaudi, aumentando i volumi produttivi ma conservando tuttavia le caratteristiche distintive di una manifattura artigianale.

A seguito della transazione, l’assetto societario di Pintaudi si configura come segue: Friulia detiene una partecipazione del 35%, mentre la holding Polo del Gusto riduce la propria quota al 63,4% (dal 97,5% precedente). La quota residua rimane in capo a Giuseppe Pintaudi, fondatore e presidente dell’azienda.

Fondata nel 2004 come piccolo laboratorio di pasticceria con vendita diretta, Pintaudi è entrata a far parte di Polo del Gusto nel 2021, inizialmente con una partecipazione di minoranza, divenuta di maggioranza nel 2022, permettendo al Polo del Gusto di aggiungere un nuovo marchio d’eccellenza al proprio portafoglio. Nel 2024 l’azienda si trasferisce in un nuovo stabilimento produttivo di ampie dimensioni – sempre in provincia di Trieste, nella zona delle Noghere – dove, accanto alla produzione dei prodotti storici, rafforza lo sviluppo di una nuova linea di grandi lievitati da ricorrenza, già avviata in precedenza ma in modo limitato.

Nel corso del 2025, Pintaudi ha ottenuto importanti certificazioni internazionali, tra cui BRC e IFS, fondamentali per operare anche nel canale della grande distribuzione premium.

I risultati economici confermano il percorso di crescita: il 2025 si è chiuso con un aumento del fatturato del 14% rispetto al 2024 (fatturato 1.413.347 euro), che a sua volta aveva registrato un +41% rispetto al 2023 (fatturato 1.003.014 euro). Le aspettative sono di un’ulteriore accelerazione della crescita nel 2026.



Riccardo Illy, Presidente del Polo del Gusto, dichiara: “L’ingresso di Friulia nel capitale è il risultato di un progetto industriale solido e credibile. Per Pintaudi si apre una nuova fase di sviluppo, in continuità con il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni.

Ringraziamo Friulia per la fiducia riposta e per il ruolo di partner di riferimento per il territorio, a sostegno concreto delle imprese locali e della loro crescita nel lungo periodo.”

«Pintaudi rappresenta un’eccellenza del Friuli Venezia Giulia capace di coniugare qualità artigianale, visione industriale e una profonda fedeltà alle proprie radici territoriali» – dichiara Federica Seganti, Presidente di Friulia. «Abbiamo scelto di affiancare l’azienda perché incarna i valori che Friulia sostiene da sempre: crescita sostenibile, valorizzazione delle competenze locali e capacità di competere sui mercati mantenendo un forte legame con il territorio».