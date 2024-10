Piogge intense in arrivo sul Friuli, nuova allerta gialla

Una nuova allerta gialla è stata diramata dalla Protezione civile regionale per l’arrivo di piogge intense sul Friuli. Temporali e precipitazioni localmente molto intense sono attese dalle 8 di venerdì 18 ottobre alle 14 di sabato 19. Il maltempo potrebbe generare fenomeni di instabilità dei pendii e crisi alla viabilità a causa del drenaggio urbano. Sotto la lente, in particolare, le alte maree attese venerdì e sabato mattina oltre alle piene dei corsi d’acqua di pianura, come il Livenza.

Situazione attuale:

Un flusso d’aria umida da sud-ovest, in quota, interesserà la regione per qualche giorno. Forse tra venerdì e sabato vi sarà un’intensificazione del flusso umido meridionale che poi da domenica si attenuerà.

Previsioni meteo:

Venerdì 18 ottobre: dal mattino e fino al primo pomeriggio piogge in intensificazione sulla fascia occidentale della regione, e non si esclude anche una fase temporalesca tra le Prealpi Carniche e la laguna; in seguito, i massimi di pioggia si sposteranno verso est. Piogge in genere intense, localmente molto intense sulle Prealpi, abbondanti su Bassa e costa. Possibile acqua alta con mareggiate sulla laguna. Soffierà Borino o Bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale.

Sabato 19 ottobre: piogge in genere intense sulla fascia occidentale della regione, con probabile intensificazione dal pomeriggio, da moderate ad abbondanti sulla fascia orientale. Non si esclude acqua alta con mareggiate sulla laguna. Sul Carso e a Trieste soffierà Bora moderata, con raffiche anche sostenute.