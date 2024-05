Piogge intense in arrivo, nuova allerta meteo in Friuli

Maltempo in arrivo domani in Friuli dove sono attese piogge intense e temporali su Prealpi carniche e Carnia a causa di una depressione atlantica, che farà affluire in regione aria molto umida e instabile da sud. Sulla fascia orientale le piogge saranno meno continue.

Soffierà Scirocco moderato sulla costa, in rotazione a Libeccio dal pomeriggio.

Proprio a causa delle possibili criticità di drenaggio urbano e alle problematiche idrogeologiche e idrauliche, la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per tutto la giornata di martedì 21 maggio. Si teme, in particolare, l’innalzamento dei corsi d’acqua di pianura nei bacini del Livenza e del Lemene, oltre a eventuali fenomeni di instabilità dei pendii, con possibili interruzioni della viabilità.