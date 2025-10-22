  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 22 Ottobre 2025
Cronaca

Piogge intense e vento: allerta gialla sul Fvg da giovedì alle 15 fino a venerdì

Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

Nuova allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, di colore giallo, diramata dalla Protezione Civile in tutta la regione dalle 15 di domani fino alle 7 di venerdì. Giovedì dal pomeriggio e fino a sera sono attese piogge, anche temporalesche, intense sui monti, molto intense per alcune ore, specie sulle Prealpi Giulie, da moderate ad abbondanti in pianura. Di minore intensità sulla costa e sulla Bassa, dove soffierà vento forte di Scirocco che in tarda serata girerà a Libeccio da sostenuto a forte. Probabili mareggiate. Sui monti, soffieranno raffiche forti di vento che potrebbero interessare anche le valli. La situazione dovrebbe migliorare venerdì in mattinata.

