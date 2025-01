Piogge intense in arrivo, scatta l’allerta gialla in Friuli Venezia Giulia

Dalle 21 di questa sera alla mezzanotte di domani, in Friuli Venezia Giulia scatterà la prima allerta meteo – di colore giallo – diramata da inizio anno dalla Protezione Civile. Su gran parte della regione si abbatteranno piogge intense, sulla costa, invece, si temono mareggiate. A favorire il fenomeno dell’acqua alta, attesa in particolare per domani mattina, sarà il vento di Scirocco.

Le precipitazioni più abbondanti sono previste sulle Prealpi, specie sulle Alpi Giulie e potrebbero mettere in crisi la rete idrografica e di drenaggio urbano, innalzando il bacino dell’Isonzo.

LA SITUAZIONE METEO

Un marcato fronte atlantico interesserà la regione tra lunedì sera e martedì sera, con un richiamo di intense correnti sciroccali sull’alto Adriatico e da sud-ovest in quota, che insisteranno in modo particolare sulle Prealpi, specie Giulie. In seguito avremo tempo più stabile.

PREVISIONI:

Lunedì 27 gennaio: Dal pomeriggio e soprattutto in serata precipitazioni in progressiva intensificazione, soprattutto sull’alta pianura e sulle Prealpi, con quota neve inizialmente a 1200- 1400 m circa, in innalzamento. Sulla costa inizierà a soffiare Scirocco moderato. Nella notte Scirocco più sostenuto sulla costa e precipitazioni da abbondanti ad intense sui monti, specie sulle Prealpi, con quota neve in ulteriore innalzamento.

Martedì 28 gennaio: Martedì mattina piogge da moderate ad abbondanti intermittenti sulla costa, da abbondanti ad intense sulle altre zone, forse anche temporalesche e quota neve a 1800-2000 m sulle Prealpi, a 1300-1500 m sulle zone alpine più interne verso il Cadore. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni e probabile cessazione in serata. Sulla costa soffierà vento di Scirocco da sostenuto a forte, con mareggiate tra Lignano e Grado e possibile acqua alta. Venti forti da sudovest anche in quota.