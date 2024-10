Piogge intense e vento forte, scatta l’allerta arancione in Friuli

Piogge intense, temporali e vento forte sono in arrivo in Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni abbondanti in particolare sulle Prealpi e mareggiate attese sulla costa. Le previsioni hanno indotto la Protezione civile a diramare un’allerta meteo arancione su Destra Tagliamento, Carnia e Tarvisiano, gialla su Bassa friulana e Venezia Giulia. Sarà in vigore per 24 ore dalle 12 martedì 8 ottobre. Le piogge più consistenti e diffuse si avranno dal tardo pomeriggio di martedì.

Il maltempo potrebbe causare diversi disagi, tanto che la sede di Jalmicco è in preallarme, pronta ad attivare i Centri Operativi Comunali. Non si escludono possibili allagamenti a causa dell’innalzamento dei corsi d’acqua e delle mareggiate sulle coste, che saranno favorite da vento di Scirocco.

Situazione:

Una depressione sulle isole britanniche fa affluire sull’Italia correnti sudoccidentali umide. Martedì giungerà un deciso fronte atlantico accompagnato da forti venti sciroccali al suolo.

Previsioni meteo:

Da martedì 8 pomeriggio alla notte su mercoledì 9 ottobre: probabili piogge in genere moderate o abbondanti su bassa pianura e costa, intense dalla media pianura ai monti, molto intense sulle Prealpi, specie sulle Prealpi Carniche e il Piancavallo. Possibili temporali, specie verso sera e nella notte al passaggio del fronte. Le piogge più consistenti e diffuse si avranno dal tardo pomeriggio-sera. Sulla costa soffierà Scirocco moderato,anche sostenuto in serata tra Lignano e Grado, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Nella notte temporaneamente soffierà Libeccio poi in attenuazione. Vento forte da sud anche in quota.

Mercoledì 9 ottobre: In mattinata relativo miglioramento con qualche rovescio o temporale sparso e Libeccio moderato in attenuazione.