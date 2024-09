Piogge e vento in esaurimento. Evacuato il ristorante l’Argine di Vencò

Alle 6 di questa mattina è terminata l’allerta meteo gialla che ha interessato il Friuli Venezia Giulia con piogge intense e nevicate in alta quota negli ultimi tre giorni. Diversi gli allagamenti e le emergenze affrontate dal tardo pomeriggio

ieri a causa delle abbondanti precipitazioni, ad iniziare dall’evacuazione del ristorante l’Argine di Vencò gestito dall’imprenditrice Antonia Klugmann. L’acqua ha allagato, inoltre, diverse abitazioni private a Prepotto, San Pietro al Natisone e a Dolegna del Collio. Alcuni alberi caduti sulla strada o al suolo sono stati rimossi a Majano e Tarcento; mentre un black-out prolungato elettrico ha interessato alcune zone di Cervignano del Friuli. Non solo pioggia. Anche la neve caduta in alta quota ha bloccato 10 mezzi tra auto e camper a Passo Pramollo, impossibilitati a muoversi a causa degli oltre 20 cm di neve presenti sulla strada. Una piccola frana, infine, si è verificata a Taipana sulla SP38.

Nelle prossime ore le correnti umide in quota saranno in progressivo esaurimento. Da inizio allerta meteo sono caduti 30-90 mm di pioggia su Alpi e Prealpi Carniche, 60-90 mm sulle Alpi Giulie, da 100 a 160 mm sulle Prealpi Giulie e nelle Valli del Natisone sono stati registrati fino a 180 mm; su media e alta pianura da 30 a 140 mm, su bassa pianura e costa da 60 a 150 mm. Sulla zona montana sono presenti alcuni cm di neve al suolo, specie sul Tarvisiano, a partire dai 1200-1400 m, più in alto sulle altre zone.