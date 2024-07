Pioggia e grandine a Lignano, disagi nella località balneare

Il maltempo si è abbattuto a Lignano con pioggia e grandine che hanno fatto scappare improvvisamente i turisti dalla spiaggia e dal mare attorno alle 18. Oltre a far sospendere momentaneamente le ricerche del 73enne disperso in mare di fronte al Faro Rosso, le precipitazioni abbondanti hanno causato diversi disagi nella località balneare, dove sono ora attivi i vigili del fuoco e squadre della Protezione civile locale per far fronte ad allagamenti e ad alcune piante cadute al suolo. Proprio a causa del maltempo, sia l’elicottero Drago che le imbarcazioni della Guardia Costiera sono state fatte rientrare.

Danni per maltempo si segnalano inoltre anche a Ruda e nella Bassa Friulana.