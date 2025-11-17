Pioggia nella Bassa e neve in alta quota, allerta arancione in FVG

E’ stata prorogata l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia che sarebbe dovuta cessare alle 12 di oggi. Piogge moderate e localmente intense metteranno ancora alla dura prova in particolare la Bassa Friulana e il Goriziano, dove lo stato di allerta emessa è di colore arancione fino alle 12 di martedì 18 novembre. In particolare si temono ulteriori esondazioni e allagamenti nel bacino dello Judrio.

Di colore giallo, invece, quella prevista in alta quota, su Carnia, Tarvisiano e pedemontana.

A causare l’ondata di maltempo un fronte atlantico che ha determinato piogge diffuse e temporalesche specie a est e sul golfo di Trieste. Nevicate sulle Alpi sono in corso fino a 1700 m circa.

Contestualmente il vento sulla costa è ruotato da scirocco a libeccio (sud-ovest) moderato. Il livello del mare e il moto ondoso sono in calo.

Le previsioni:

Lunedì 17 novembre, nelle ore pomeridiane, sarà probabile una tregua nelle piogge che saranno solo locali e temporanee. In serata la discesa di un fronte freddo dall’Austria riattiverà l’instabilità e saranno probabili rovesci e temporali sparsi con piogge solo localmente intense, ma di entità inferiore alla scorsa notte. Dalla tarda sera soffierà vento sostenuto da nord e la quota neve

scenderà dai 1700 m attuali a 1000 m circa sulle Alpi e a fondovalle nel tarvisiano.

Martedì 18 novembre, le precipitazioni tenderanno a cessare nel corso della notte mentre martedì affluirà aria secca e fredda con Bora anche sostenuta a Trieste e il cielo sarà in prevalenza sereno.