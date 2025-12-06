  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
sabato 6 Dicembre 2025
Cronaca
E' successo nella serata di ieri in piazza Vittorio Emanuele

Pirata della strada investe 87enne a Sedegliano

L'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali, l'investitore non si è fermato a prestare soccorso
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Investe sulle strisce pedonali in piazza Vittorio Emanuele a Sedegliano nella serata di ieri un 87enne del luogo senza fermarsi a prestare soccorso. E' caccia al pirata della strada fuggito dopo aver causato il ferimento di un anziano, trasportato all'ospedale di San Daniele in condizioni gravi: da quanto si è appreso l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sulle tracce dell'investitore ci sono i Carabinieri della stazione di Codroipo che stanno approfondendo anche sull'eventuale presenza nella zona di telecamere in grado di fornire indizi utili per l'identificazione del fuggitivo.

