Investe sulle strisce pedonali in piazza Vittorio Emanuele a Sedegliano nella serata di ieri un 87enne del luogo senza fermarsi a prestare soccorso. E’ caccia al pirata della strada fuggito dopo aver causato il ferimento di un anziano, trasportato all’ospedale di San Daniele in condizioni gravi: da quanto si è appreso l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Sulle tracce dell’investitore ci sono i Carabinieri della stazione di Codroipo che stanno approfondendo anche sull’eventuale presenza nella zona di telecamere in grado di fornire indizi utili per l’identificazione del fuggitivo.
E' successo nella serata di ieri in piazza Vittorio Emanuele
Pirata della strada investe 87enne a Sedegliano
L'anziana stava attraversando sulle strisce pedonali, l'investitore non si è fermato a prestare soccorso
