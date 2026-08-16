Pissebus, catena di solidarietà salva l’azienda agricola

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “È stato un vero inferno dantesco”. Così Orazio Adami racconta le ore più drammatiche vissute nell’azienda agricola di Pissebus, oggi condotta dai figli Matteo e Luca. Di fronte all’avanzata del fuoco, la prima priorità è stata mettere in salvo gli animali: 80 mucche da latte sono state trasferite e accolte dall’Associazione allevatori.

Ma a fare la differenza è stata soprattutto la grande catena di solidarietà attivata fin dalle prime ore. Amici e colleghi dei titolari si sono messi in movimento: agricoltori sono arrivati da Tarvisio e Tolmezzo con gli escavatori, mentre altri, provenienti dalla Bassa Friulana, hanno raggiunto le pendici della Marianutte per bagnare il terreno attorno alla stalla.

Dopo aver messo al sicuro i bovini, l’obiettivo è diventato proteggere il vicino fienile e l’impianto di biogas. Agricoltori e vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per creare una linea di separazione tra la vegetazione e l’azienda, bagnando il perimetro e impedendo alle fiamme di avvicinarsi alle strutture.