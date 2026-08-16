Pissebus, c’è chi è rimasto e chi è evacuato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Pissebus ognuno ha vissuto a modo suo la notte più difficile. Riccardo ha deciso di non lasciare la propria casa, nonostante le fiamme fossero ormai vicine: “Chi lascia la propria casa? Sono rimasto qui tutta la notte, tanto chi dorme?”. E racconta quei momenti con le fiamme che illuminavano il buio: “Era proprio pericoloso, il fuoco era dietro quella casa, era tutto illuminato di rosso. Era pauroso”. A tranquillizzarlo, almeno in parte, erano stati i vigili del fuoco, che secondo il residente sono riusciti a contenere l’incendio e a impedire che raggiungesse le abitazioni.

Bruno, invece, ha lasciato Pissebus poco prima di mezzanotte, dopo l’ordinanza di evacuazione. “Eravamo qua alle sei e mezza e sembrava tutto normale. Poi sono arrivati i vigili e ci hanno detto di evacuare per sicurezza, nel caso arrivasse una fiamma o cadesse un albero”. La famiglia si è quindi divisa: Bruno è andato dalla fidanzata, il padre e i nonni hanno raggiunto alcuni parenti a Moggio, mentre lo zio ha scelto di rimanere in zona per occuparsi del cane e tenere sotto controllo la situazione.